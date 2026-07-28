32 тыс. первокурсников зачислены на бюджет в вузы Беларуси

32 тыс. первокурсников зачислены на бюджет почти во все вузы Беларуси. Более 5 тыс. абитуриентов поступили в университеты страны без вступительных испытаний и вне конкурса: это победители международных и республиканских олимпиад, обладатели золотых и серебряных медалей и дипломов колледжей с отличием, выпускники Национального детского технопарка, победители конкурсов профмастерства, а также отличники из числа выпускников вузовских лицеев.

Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси:

"В целом конкурс по стране составил 1,7 человека на место: на 32 тыс. плановых мест, которые уже заполнены, в итоге было подано 54,3 тыс. документов. Были специальности, где конкурс составлял почти 13 человек на место. Например, в БГУ на "Графический дизайн" и "Мультимедиа-дизайн" претендовали по 13 человек, а на целый ряд других направлений конкурс составил 7-8 человек на место. В этом году мы и планировали, что каждый четвертый первокурсник - это будущий инженер, каждый десятый - медик, каждый десятый - педагог, и примерно столько же ребят поступили на аграрные специальности".

Что касается приема на платное обучение, он продлится по 1 августа, в сельхозвузы - по 2-е число. Для этой категории абитуриентов в вузах страны выделено более 16 тыс. мест.

Для заочников сельскохозяйственных вузов приемная кампания стартует с 15 ноября и завершится 5 декабря. Всего на эту форму обучения планируют набрать 1,2 тыс. человек.