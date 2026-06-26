33,4 % преступлений - в онлайне: генпрокурор рассказал, как Беларусь борется с киберпреступностью

Более трети всех преступлений, регистрируемых в Беларуси, совершаются с применением информационно-коммуникационных технологий. Об этом заявил генеральный прокурор Республики Беларусь Дмитрий Гора в "Актуальном интервью".

"33,4 % преступлений, регистрируемых у нас в стране на сегодняшний день, совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий. Это действительно бич", - отметил Дмитрий Гора.

Генеральный прокурор подчеркнул, что большинство таких преступлений совершается из-за рубежа в отношении белорусских граждан и субъектов хозяйствования. "Для того, чтобы оградить наших субъектов от преступных посягательств, в первую очередь нужно принять меры профилактического характера. На это и настроены сейчас правоохранители. Над этим работают и милиция, и Следственный комитет, и Генпрокуратура. К этому подключены банки, операторы связи, другие организации - это общее дело", - сказал Дмитрий Гора.

Он отметил, что спектр киберпреступлений достаточно широк: от взлома баз данных и хищений путем модификации компьютерной информации до различных видов кибермошенничества и вымогательства. "Есть разнообразнейшие способы выманивать деньги, которые, к сожалению, на сегодняшний день работают. Урон наносится колоссальный. Это миллионный ущерб гражданам, миллионные ущербы предприятиям, организациям", - подчеркнул генеральный прокурор.

Он сообщил, что в настоящее время уже проделана значительная работа по совершенствованию законодательства и организационных мер. "Должен сказать, что на сегодняшний день уже довольно сильно продвинулись во внесении изменений в законодательство. Организационные меры приняты и правоохранителями, и банковской сферой, и сотовыми операторами", - отметил он.

По мнению генерального прокурора, только совместная работа всех заинтересованных сторон позволит эффективно противодействовать киберпреступникам и снизить ущерб от их действий.