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34 школьника на неделю стали студентами Академии управления при Президенте Беларуси

Первым лектором осенней школы управления стал Генеральный прокурор Александр Конюк. О новых возможностях обучения в вузе рассказал и ректор Геннадий Пальчик. Академия управления предложит вариативную практико-ориентированную подготовку специалистов. Вуз готовит изменения в уставе и правилах приема.

По окончании осенней школы управления участники получат сертификаты. Не исключено, что при поступлении в академию такой документ приравняют к успешно пройденному профессиональному собеседованию.

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