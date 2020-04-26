34-я годовщина аварии на ЧАЭС. Памятная церемония прошла в Минске

Мир сегодня вспоминает чернобыльскую трагедию. Памятная церемония в честь 34-й годовщины катастрофы на ЧАЭС прошла в Минске на улице Игнатенко. Первый и самый жестокий удар взял на себя персонал и пожарные, которых называют шеренгой № 1. Ежегодно ликвидаторы, работники МЧС, курсанты Университета гражданской защиты, а также юные спасатели собираются в столице на митинг у мемориальной доски героя-пожарного Василия Игнатенко.