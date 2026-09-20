350 млн сеянцев и саженцев, 20 тыс. га новых лесов: готовы ли лесные хозяйства к следующему сезону

Лесное хозяйство Беларуси работает по плану: в этом году удалось избежать крупных пожаров, вырастить запас посадочного материала и сохранить объемы заготовки древесины. Об этом рассказал министр лесного хозяйства Беларуси Сергей Ульдинович в "Актуальном интервью".

По его словам, отдельные показатели еще предстоит улучшить после сложного начала года: "Отрасль работает планово. Есть показатели, которые нам еще нужно подтянуть с учетом сложной зимы, сложного начала года. Мы работаем в этом направлении".

Сергей Ульдинович:

"Главное достижение - удалось не допустить каких-то крупных пожаров, их значительного количества. Хотя здесь нам погода немножко помогала, но и рисков было немало. Поэтому считаю, что лесная охрана сработала в данном направлении достаточно слаженно и не допустила каких-то негативных результатов".

Отрасль уже готовится к следующему лесокультурному сезону. "Стоит отметить, что мы подготовились к лесокультурному периоду будущего года. В питомниках наших лесхозов выращено более 350 млн сеянцев и саженцев, которые позволят в полной мере обеспечить лесокультурный период 2027 года и часть периода 2026 года", - сказал Сергей Ульдинович.

Посадка новых лесов продолжается и в этом году. "Ежегодно в отрасли создается более 25 тыс. га новых лесов. Не является исключением и 2026 год. Уже за текущий период года создано более 20 тыс. га. И порядка 6 тыс. га новых лесов мы планируем создать уже осенью", - пояснил он.

Дополнительный объем работ связан с последствиями сильных ветров. "Были повреждения лесов сильными ветрами. Они в большей степени затронули Гродненскую, Минскую области, немного Витебскую и Гомельскую. Эти объемы лесов, конечно, будут дополнительными к созданию", - отметил министр.

Что касается заготовки древесины, она сохраняется на уровне прошлого года. "В текущем году лесохозяйственными учреждениями отрасли заготовлено порядка 11,5 млн кубометров древесины. Это примерно уровень прошлого года".

Также, по его словам, произведено и реализовано более 56 тыс. т пеллет. "Это значительный рост к предыдущим годам. Мы отчетливо видим, что потребление и спрос данной продукции растет на внутреннем рынке. И мы видим, что люди более активно готовятся к зиме. Все-таки зима 2025-2026 показала, что многие были не готовы к холодным периодам, и сейчас люди активно занимаются подготовкой", - заключил министр лесного хозяйства.