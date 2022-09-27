350 детей из Донбасса приехали в оздоровительный лагерь Минской области

Белорусские каникулы продолжаются. Вторая группа детей из Донбасса приехала в оздоровительный лагерь Минской области благодаря проекту Союзного государства. 350 человек прибыли из самых обстреливаемых районов. В нашей стране ребята обрели мир и спокойствие. Впечатления детей - в репортаже Дарьи Рачко.

Бесконечные обстрелы, разрушенные дома - происходящее в Украине для каждого рана, которая не заживет никогда, что уж говорить о детях. Этим мальчишкам и девчонкам их детство запомнится таким: страх за свою жизнь, за близких и несправедливость, при которой они стали заложниками политической игры.



Перевести дух и ненадолго забыть о том, что происходит дома, получается в лагере "Дубрава" - сюда приехали 350 человек. Для взрослых это шанс увидеть мирное небо, а для малышей - понять, что их детство должно быть именно таким: беззаботным и наполненным только приятными воспоминаниями. Погода за окном не радует и по территории явно не разгуляться, но ребята все равно нашли себе занятие.



За детскими улыбками истории, которые не то что шокируют, а кажутся нереальными. Ярославу всего 16. Он из Донецка. В один из дней со своим младшим братом возвращался домой к бабушке. Очередной обстрел - и осколок оказался в нескольких миллиметрах от сонной артерии. Чудом выжил.



Поначалу от нас стреляли, потом я услышал шелест, и тут бац - в 70 метрах от меня упал снаряд, и осколком задело шею. Я дошел до бабушки, и там мне оказали первую помощь. Мы переехали в центр города и там уже, когда начался референдум, Украина начала проводить теракты, расстреливали центр города. Ярослав Аксенов, отдыхающий



В такой обстановке им приходится жить каждый день. У Амелии дома у порога стоит рюкзак. На случай, если придется бежать, в нем вещи первой необходимости. Говорит, как бы ни было страшно, даже в самые тяжелые моменты за него не брались.



Многие ребята в нашу страну приехали с освобожденных территорий. Марк и Данил вместе с семьями из Мариуполя переехали в Мангуш, что в 15 километрах от города. Сейчас в некоторых районах начали отстраивать школы и дома.



Как сейчас там? Потихоньку, по-нормальному. Единственное, что слышно, - это взрывы мин, разминирование. Все. Марк и Данил, отдыхающие



Уставшие от суеты, выстрелов, страха, ребята говорят, что здесь будто глоток свежего воздуха - спокойно, мирное небо и можно принять душ (как бы банально это не звучало, но дома такой возможности у них нет). Каждый день у детей бассейн, спортивная и развлекательная программы: это и многочисленные конкурсы, и представления.



Давно мы уже их такими не видели. Для них как будто мир открылся по-новому. Все спокойно, все тихо, все медленно, все ходят по траве! Я хочу сказать, что в последнее время мы ходим только по асфальту, по траве очень страшно. А здесь спокойствие, благополучие, и дети это чувствуют. Вторая смена пробудет здесь до конца следующей недели. А еще через некоторое время на перрон минского вокзала приедет третья группа ребят - также 350 человек. И все это благодаря проекту Союзного государства. Наталья Польскова, сопровождающая от кадетского корпуса г. Донецка

