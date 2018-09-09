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35 000 любителей бега из 53 стран вышли на старт Минского полумарафона
Минск продолжает праздновать 951-й день рождения весело и спортивно. С самого утра праздничную эстафету подхватили тысячи участников Минского полумарафона - четвертого в истории страны. В этом году удалось побить рекорд – 35 000 любителей бега из 53 стран вышли на старт. На самой престижной дистанции - 21 километр - за первую строчку до последнего боролось наша профессиональная легкоатлетка Светлана Куделич, но в итоге она вторая. Всего секунду белоруска уступила Шейле Еротич из Кении. У мужчин же весь пьедестал оккупировали представители Африки. Первый - эфиоп Абебе Негево Дегефа.
На дистанции 10 километров равных не было Юрию Каптерову. У женщин - Ольге Кравцовой. Пьедестал уже был за белорусами. Здесь в списке участников и Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.
Завершился и самый массовый забег - это дистанция 5 километров. Более 25 000 участников вышли на старт. А на финише быстрее всех оказался Максим Ющенко, у женщин же - наша легкоатлетка Дарья Борисевич.
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