35 000 любителей бега из 53 стран вышли на старт Минского полумарафона

Минск продолжает праздновать 951-й день рождения весело и спортивно. С самого утра праздничную эстафету подхватили тысячи участников Минского полумарафона - четвертого в истории страны. В этом году удалось побить рекорд – 35 000 любителей бега из 53 стран вышли на старт. На самой престижной дистанции - 21 километр - за первую строчку до последнего боролось наша профессиональная легкоатлетка Светлана Куделич, но в итоге она вторая. Всего секунду белоруска уступила Шейле Еротич из Кении. У мужчин же весь пьедестал оккупировали представители Африки. Первый - эфиоп Абебе Негево Дегефа.