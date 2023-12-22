35 детей из Луганской области прибыли в Могилевский регион на оздоровление

Мы тщательно готовились, приготовили номера, подарки, хорошую программу. Санаторий многопрофильный, мы имеем хорошую лечебную базу. Мы сделаем все, чтобы Новый год, который ребята встретят у нас с Дедом Морозом и Снегурочкой, запомнился им на всю жизнь.

Виктор Потапов, начальник санатория "Дубровенка" БЖД