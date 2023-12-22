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35 детей из Луганской области прибыли в Могилевский регион на оздоровление

Каникулы под мирным небом. 35 учащихся Антрацитовской коррекционной школы-интерната, что в Луганской области, прибыли в Могилевский регион на оздоровление. 22 декабря их тепло приняли в санатории "Дубровенка" Белорусской железной дороги и подготовили настоящий праздник, вручили сувениры. Находиться в Беларуси ребята будут до 10 января. Их ждет насыщенная программа: они встретят Новый год, посетят с экскурсиями предприятия, познакомятся с достопримечательностями региона.

"Детям нравится в Беларуси. Во-первых, прием, во-вторых, отношение к ним, забота и внимание, которое им уделяют. Дети это чувствуют, для них это главное. Они знают, что здесь можно спать спокойно", - отметила воспитатель Антрацитовской специальной коррекционной школы-интерната Неля Денисенко.

Мы тщательно готовились, приготовили номера, подарки, хорошую программу. Санаторий многопрофильный, мы имеем хорошую лечебную базу. Мы сделаем все, чтобы Новый год, который ребята встретят у нас с Дедом Морозом и Снегурочкой, запомнился им на всю жизнь.
Виктор Потапов, начальник санатория "Дубровенка" БЖД

Также ребята станут участниками многочисленных утренников, посетят Минский дельфинарий, будут гостями новогоднего праздника во Дворце Республики.

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