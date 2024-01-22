3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
35-летний минчанин получит семнадцатую судимость
На рассмотрение всуд направлено уголовное дело вотношении 35-летнего ранее неоднократно судимого горожанина, которого обвиняют в совершении кражи, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на прокуратуру Центрального района.
В дневное время обвиняемый зашел в торговый центр на пр.Победителей. Там водном из магазинов он похитил женские сумку, сапоги, кроссовки, кеды и детскую куртку.
Обнаружив хищение товаров, работники торговой точки обратились в милицию, оценив причиненный ущерб почти в 1800рублей. Личность нечистого на руку минчанина установили благодаря записям камер видеонаблюдения. Мужчину задержали, вотношении него возбудили уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся.
Вещи и обувь к тому времени злоумышленник успел продать случайным прохожим на Комаровском рынке, а брендовая сумочка стоимостью без малого 900рублей была изъята у него по месту жительства.
"Обвиняемый нигде официально трудоустроен не был. Ранее 16раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение имущественных преступлений, - прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. - Ему предъявлено обвинение в тайном похищении имущества (краже), совершенном повторно, то есть в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.205 УКРеспублики Беларусь, санкция которой -вплоть до четырех лет лишения свободы.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
Изъято 225 кг наркотиков: белорусские и российские правоохранители пресекли международный наркоканал
В мире
Все
Новый министр обороны и запрет трансгендерной хирургии до 18: Трамп объявил о своих планах
Хуситы атаковали эскадру США - дроны обстреляли атомный авианосец и два эсминца
Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию-2024. О чем книга?
Турции предложили стать страной - партнером БРИКС
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ