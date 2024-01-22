35-летний минчанин получит семнадцатую судимость

На рассмотрение всуд направлено уголовное дело вотношении 35-летнего ранее неоднократно судимого горожанина, которого обвиняют в совершении кражи, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на прокуратуру Центрального района.

В дневное время обвиняемый зашел в торговый центр на пр.Победителей. Там водном из магазинов он похитил женские сумку, сапоги, кроссовки, кеды и детскую куртку.

Обнаружив хищение товаров, работники торговой точки обратились в милицию, оценив причиненный ущерб почти в 1800рублей. Личность нечистого на руку минчанина установили благодаря записям камер видеонаблюдения. Мужчину задержали, вотношении него возбудили уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся.

Вещи и обувь к тому времени злоумышленник успел продать случайным прохожим на Комаровском рынке, а брендовая сумочка стоимостью без малого 900рублей была изъята у него по месту жительства.

"Обвиняемый нигде официально трудоустроен не был. Ранее 16раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение имущественных преступлений, - прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. - Ему предъявлено обвинение в тайном похищении имущества (краже), совершенном повторно, то есть в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.205 УКРеспублики Беларусь, санкция которой -вплоть до четырех лет лишения свободы.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.