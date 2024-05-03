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35 сотрудников ведущих СМИ чествовали в городской Ратуше, среди лауреатов редакторы АТН Белтелерадиокомпании
За добросовестную работу, топовые репортажи и актуальный контент из жизни Минска и страны. Накануне профессионального праздника лучших работников радио, телевидения и связи чествовали в городской Ратуше.
В торжественной обстановке награды от руководства города получили 35 человек. Это сотрудники ведущих средств массовой информации как телерадиопространства, так и информационных медиа в онлайн-формате. В числе лауреатов также и редакторы Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Александра Гойтан и Илья Цветков.
Хочу искренне поблагодарить руководство нашего города, руководство Белтелерадиокомпании за такую высокую оценку моей профессиональной деятельности. Кстати, более 10 лет я работаю в большом коллективе Агентства теленовостей. А сегодня представляю более скромный отдел, но не менее уникальный, пожалуй, единичный для нашего Белорусского телевидения. Ведь с коллегами ежедневно, даже два раза в день готовим на белорусском языке новости в прямом эфире о событиях Минска, столичного региона. Поэтому очень радуюсь такой награде. Она общая наша, нашего коллектива.
Очень рад, что сегодня нахожусь здесь, в здании столичной Ратуши. Обычно здесь на работе, съемках, но сегодня получил такую достойную награду. Спасибо большое за нее, конечно, руководству Белтелерадиокомпании и администрации города. Будем работать и дальше эффективно, продуктивно для нашей страны, нашего родного Минска, моего родного города, в котором я родился.
Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов: В столице происходят все основные общественно-политические мероприятия. Там проживают около 2 млн человек со своими проблемами, житейскими вопросами, которые СМИ объективно освещают, чем помогают принимать правильные управленческие решения.
Такая знаковая и масштабная встреча в честь профессионального праздника работников медиасферыуже стала городской традицией. Кроме теплых слов и благодарности за труд, в адрес журналистов прозвучали мелодические поздравления от талантливых белорусских исполнителей.
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