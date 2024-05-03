35 сотрудников ведущих СМИ чествовали в городской Ратуше, среди лауреатов редакторы АТН Белтелерадиокомпании

Очень рад, что сегодня нахожусь здесь, в здании столичной Ратуши. Обычно здесь на работе, съемках, но сегодня получил такую достойную награду. Спасибо большое за нее, конечно, руководству Белтелерадиокомпании и администрации города. Будем работать и дальше эффективно, продуктивно для нашей страны, нашего родного Минска, моего родного города, в котором я родился.

Илья Цветков, редактор главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Белтелерадиокомпании