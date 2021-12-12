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35-й день на границе беженцы ждут гуманитарного коридора - им некуда возвращаться, а Европа молчит
Второй месяц в ожидании гуманитарного коридора. Вопрос до сих пор открыт. Евросоюз хранит молчание и никак не реагирует на просьбы беженцев, бегущих от разрухи в своих странах. Потеряв надежду, эвакуационными рейсами на родину вернулись уже более 3,5 тысячи человек. Но сотни решительно настроены попасть в Европу. Они до сих пор находятся в приграничье. Всем жизненно важным - кров, питание, медпомощь - иностранцев обеспечивает белорусская сторона. Из логистического центра передает Юрий Карнелович.
Очередной день в лагере беженцев на белорусско-польской границе проходит уже традиционно. С утра людям предложили горячий чай и сухпайки, в обед организовали горячее питание. Люди, которые остаются здесь, а это чуть меньше тысячи человек, все еще надеются, что Польша им откроет гуманитарный коридор в Германию.
Правда, уверенность в своем европейском будущем тает у этих людей вместе с молчанием Европы. Западные политики делают вид, что проблемы с беженцами на восточной границе не существует. Белорусы пытаются уговорить людей вернуться к себе на родину, но насильно заставлять их никто не будет. Часть людей уже пакуют чемоданы, но есть и такие, кому некуда возвращаться.
Белорусы продолжают помогать этим людям. Каждый день в лагерь доставляют гуманитарную помощь, еду и теплые вещи. Работают волонтеры, дежурят медики и спасатели.
Сколько еще ждать снисхождения Европы, в лагере не знает никто. Но беженцы продолжают надеяться, что западные страны их услышат.
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