35 жителей Архангельска проехали по Беларуси "Дорогами памяти и подвига"

Мы проводим международную акцию "Горсть памяти" уже не первый год. Мы передаем землю из города Архангельска, города воинской славы, в те места, которые посещаем в Республике Беларусь. Мы уже обменялись землей с Могилевом, с Брестом, с Минском, с Оршей, Дубровно.И сейчас мы собираемся сделать это здесь у вас.

В автопробеге мы принимаем участие практически всей семьей. Я сама наполовину белоруска, мой отец белорус. Я родилась в Гомельской области. А мой дед и прадед были в партизанах.