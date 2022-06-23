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35 жителей Архангельска проехали по Беларуси "Дорогами памяти и подвига"
Международную патриотическую акцию сегодня принимает Смолевичский район. Маршрут автопробега "Дорогами памяти и подвига" проходит через эти места. Его участники - 35 жителей Архангельска - посещают в Беларуси воинские захоронения и знаковые места Великой Отечественной, где погибли земляки. Так, в деревне Студенка в братской могиле 14 бойцов, в том числе два Героя Советского Союза. Среди них и старший сержант Михаил Федотович Теплов - уроженец Архангельской области. Летом 1944-го он освобождал центральный регион. В последнем бою остался один из расчета, получил два ранения, но продолжал противостояние. Минута молчания и цветы сегодня в знак памяти о подвиге.
Елена Недзвецкая, директор региональной общественной организации гражданско-патриотического воспитания "Архангельский региональный учебный поисковый центр":
Мы проводим международную акцию "Горсть памяти" уже не первый год. Мы передаем землю из города Архангельска, города воинской славы, в те места, которые посещаем в Республике Беларусь. Мы уже обменялись землей с Могилевом, с Брестом, с Минском, с Оршей, Дубровно.И сейчас мы собираемся сделать это здесь у вас.
Наталья Кузнецова, жительница г. Архангельска (Россия):
В автопробеге мы принимаем участие практически всей семьей. Я сама наполовину белоруска, мой отец белорус. Я родилась в Гомельской области. А мой дед и прадед были в партизанах.
Уже завтра автопробег заедет в военный городок Печи: участники посетят Борисовское военно-инженерное училище. За круглым столом также обсудят вопросы патриотического воспитания. А после всех объединит творческий "Вечер памяти".
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