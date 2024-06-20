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"36 парадных расчетов, из них 9 иностранных". Кто примет участие в параде 3 Июля
В проекте БЕЛТА "Страна говорит" заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры по идеологической работе Сергей Алексейчик рассказал о том, каким будет парад в Минске на День Независимости Республики Беларусь и кто примет в нем участие.
"В военном параде будет принимать участие весь силовой блок нашей страны. Основу будут составлять подразделения Вооруженных Сил, а также подразделения МЧС, Министерства внутренних дел и Следственного комитета - всего более 5 тыс. военнослужащих", - сказал Сергей Алексейчик.
Он добавил: "В военном параде будет принимать участие 36 парадных расчетов, из них - девять иностранных. Это три парадных расчета Российской Федерации, а также Китай, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан".
"Это показатель сплоченности. Мы видим, как наши народы взаимодействуют, и будем взаимодействовать в дальнейшем несмотря ни на что. Несмотря на разную позицию и политику, чтобы нас разобщить и разъединить", - отметил заместитель военного коменданта по идеологической работе Минской военной комендатуры.
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