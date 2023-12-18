36 учащихся вузов и школ награждены "Премией посла Китая" за успехи в изучении китайского языка

Недавно состоялся первый форум ректоров Беларуси и Китая, создана ассоциация, в нее вошло около 80 университетов. Готовится к подписанию дорожная карта стратегических проектов. Если говорить про совместные научные проекты, мы как раз закончили их сбор. У нас очень хорошие перспективы не только в образовании, но и в научно-инновационной сфере.

Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси