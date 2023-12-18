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36 учащихся вузов и школ награждены "Премией посла Китая" за успехи в изучении китайского языка
Беларусь и Китай продолжают наращивать сотрудничество в разных сферах. 36 учащихся вузов и школ, а также преподавателей получили премию Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая за успехи в изучении китайского языка и культуры.
В 2023 году 6 тыс. белорусов изучают китайский в рамках учебной программы. За более чем 30 лет дипотношений, свыше 50 тыс. белорусов освоили китайский язык. Причем желание сотрудничать обоюдное, уже четыре китайских университета открыли специальность "белорусский язык".
В системе образования у БГУ и Пекина 40 совместных образовательных программ: по биотехнологиям, математике, физике и химии. Еще 20 находятся в разработке.
Недавно состоялся первый форум ректоров Беларуси и Китая, создана ассоциация, в нее вошло около 80 университетов. Готовится к подписанию дорожная карта стратегических проектов. Если говорить про совместные научные проекты, мы как раз закончили их сбор. У нас очень хорошие перспективы не только в образовании, но и в научно-инновационной сфере.
"Китайско-белорусские отношения находятся на самом высоком уровне в истории. Наше сотрудничество в самых разных областях развивается бурно и плодотворно, поэтому специалисты со знанием китайского языка и пониманием культуры востребованы во всех областях", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн.
Беларусь и Китай достигли исторического максимума в торговле - 5,8 млрд долларов
31 год дипломатических отношений показал, что знание китайского - подспорье для взаимодействия во всех сферах, в том числе реальном спектре экономики. Индустриальный парк "Великий камень" насчитывает десятки прибыльных предприятий, нуждающихся в специалистах. В этом году Беларусь и Китай достигли исторического максимума в торговле - 5,8 млрд долларов.
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