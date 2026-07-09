37 тыс. студентов из 120 стран мира обучаются в Беларуси

В настоящее время общее число иностранных студентов, обучающихся в Беларуси на всех уровнях образования, составляет 37 тыс. человек из 120 стран мира.

Экспорт образовательных услуг

Беларусь расширяет географию экспорта образовательных услуг. Это страны Африканского континента (и, кстати, в последние годы представители Черного континента составляют уже более 15 % от общего количества иностранных граждан, обучающихся у нас), страны Шанхайской организации сотрудничества, Юго-Восточной Азии. Каждый третий студент - из Китайской Народной Республики. Большое количество ребят из стран постсоветского пространства.

Союзные образовательные программы

Беларусь реализует сотни совместных образовательных программ с зарубежными вузами, включая программы двойных дипломов и сетевые институты. Основной фокус направлен на интеграцию с Россией, Китаем и странами СНГ.

В рамках Союзного государства у нас действует Белорусско-Российский университет - уникальный вуз в Могилеве, который готовит инженерные кадры для реального сектора экономики, его выпускники получают дипломы образца двух стран. В университете обучаются около 5 тыс. студентов по 28 белорусским и 15 российским образовательным программам. И с каждым годом взаимодействие расширяется, пример чему - подписанный недавно Президентом Беларуси закон о ратификации межправительственного соглашения Беларуси и России, тем самым мы утвердили условия функционирования данного вуза. Цель - вместе обучать высококвалифицированных специалистов для Союзного государства.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

"У нас действительно появляется все большее количество совместных образовательных программ. И на сегодняшний момент, если речь идет о выдаче двух дипломов, то это уже три базовых университета. В Московском государственном университете имени Ломоносова реализуется наша имиджевая программа "История белорусской диаспоры в России". Есть совместная программа с Пекинским университетом".

Как отметил ректор БГУ, сегодня ведется работа над тем, чтобы эта линейка расширялась. В частности, в сентябре будут запущены две новые совместные образовательные программы с двумя ведущими российскими университетами. В Финансовом университете при правительстве Российской Федерации будет реализовываться практико-ориентированная программа "Государственный аудит".

Образовательные программы с Поднебесной

И таких примеров не один десяток. У Беларуси есть совместные программы со многими странами. С тем же Китаем действует ассоциация вузов (это 89 университетов), реализуется 67 общих программ, 20 из которых - с выдачей двойного диплома. Успешно обучаются студенты в совместном институте БГУ и ДПУ (Даляньского политехнического университета).

Наши вузы активно сотрудничают со странами СНГ и Азии. Только Беларусь и Узбекистан реализуют более 80 общих программ.

Вступительная кампания начнется 12 июля - это старт основного этапа для поступления. При этом у граждан России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана есть возможность поступить в белорусские вузы как на бюджетные, так и на платные места. Для этого необходимо пройти централизованное тестирование или сдать испытания непосредственно в университете. Абитуриенты из России смогут поступить в белорусские вузы на бюджет по результатам ЕГЭ.

Обучаться как у нас, так и по совместным программам в вузах-партнерах - это прекрасная возможность получить новый опыт. К тому же страны делают все, чтобы подготовить высококлассных специалистов международного уровня.