37 человек, среди которых будущие медики, агрономы, юристы, педагоги и экономисты, стали обладателями ежегодных стипендий Федерации профсоюзов Беларуси. Их вручают с 2016-го. Назначают единожды за весь период обучения. За 10 лет стипендии ФПБ получили сотни учащихся учреждений образования. У каждого высокие результаты в учебе и активная общественная позиция. Поддержка молодежи - часть системной работы профсоюзов.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"По стране за 2025-2026 год нашими отраслевыми профсоюзами было проведено около 9 тыс. различных мероприятий. Это только молодежные направленности, где именно версталась работа, связанная с объединением молодых людей, с предоставлением им возможностей высказать свои предложения, обсудить какие-то проекты, поучаствовать в рассмотрении перспектив развития того или иного проекта, который они же сами вносили. Это большая хорошая работа".

Дарья Дрень, студентка Полесского государственного университета:

"Видно, что наше государство всегда стремится поощрять молодежь, стремится их как-то структурно обучать каким-то определенным деятельностям, присматривает за ними, поэтому очень приятно. Я думаю, это будет отправной точкой. Мы готовы работать дальше, больше и лучше".

"Это действительно большая и интересная, активная студенческая, профсоюзная жизнь, которая позволяет достигать многого, где-то идти, возможно, по карьерной лестнице ввысь. Поэтому для меня лично это больше что-то про карьеру и жизнь, будущее", - отметил студент международного университета МИТСО Кирилл Карпович.

В профсоюзном движении Беларуси состоят около 4 млн человек. Более 600 тыс. из них - молодежь.