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37 лет колонии на троих: суд в Барановичах вынес приговор закладчикам психотропов
Суд Барановичского района и города Барановичи огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте опасных психотропов, сообщает БЕЛТА.
На скамье подсудимых оказались три человека - двое мужчин и женщина. Они стали участниками организованной группы, которая работала на наркошоп. Фигуранты работали карьерами и закладчиками - занимались приобретением, хранением, перевозкой и сбытом амфетамина (фенамина) и "альфа-PVP". Так, получив в Telegram сведения о месте расположения тайника с психотропами, они извлекли оттуда 393,2 г амфетамина и 12,42 г альфа-PVP. Затем перевезли эти вещества домой к одной из обвиняемых в Барановичи.
Суд признал всех троих виновными по ч.4 ст.328 УК. Женщину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Второй фигурант получил 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Их подельника приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также все они должны заплатить по 200 базовых величин штрафа - по Br7,4 тыс.
Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.
Фото: pixabay
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