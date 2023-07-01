37 лет колонии на троих: суд в Барановичах вынес приговор закладчикам психотропов

Суд Барановичского района и города Барановичи огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте опасных психотропов, сообщает БЕЛТА.

На скамье подсудимых оказались три человека - двое мужчин и женщина. Они стали участниками организованной группы, которая работала на наркошоп. Фигуранты работали карьерами и закладчиками - занимались приобретением, хранением, перевозкой и сбытом амфетамина (фенамина) и "альфа-PVP". Так, получив в Telegram сведения о месте расположения тайника с психотропами, они извлекли оттуда 393,2 г амфетамина и 12,42 г альфа-PVP. Затем перевезли эти вещества домой к одной из обвиняемых в Барановичи.

Суд признал всех троих виновными по ч.4 ст.328 УК. Женщину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Второй фигурант получил 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Их подельника приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также все они должны заплатить по 200 базовых величин штрафа - по Br7,4 тыс.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.