38-я бригада получила партию современных бронетранспортеров БТР-82А

38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада получила партию современных бронетранспортеров БТР-82А. Торжественное событие прошло на плацу подразделения. Поставка техники проведена в рамках планового перевооружения сил специальных операций.

Бронетранспортеры обладают большой маневренностью, огневой мощью, цифровой связью, современными прицелами и усиленной защитой. Свои возможности машины продемонстрировали перед собравшимися, показав условное нанесение поражения бронированным объектам противника.

Александр Гусев, заместитель командующего по вооружению - начальник отдела вооружения командования ССО ВС Беларуси:

"Силы специальных операций, десантники - мы всегда на острие атаки, и нам нужна самая передовая, самая надежная техника, поэтому мы с ней постоянно и работаем. Будут поступать новые средства связи, бронетранспортеры, различные специальные машины. То есть это плановое перевооружение Вооруженных Сил Республики Беларусь".

Валерий Булыго

"Бронетранспортеры активно применяются одним из подчиненных мне батальонов. В ходе проведения занятий по боевой подготовке и при выполнении учебно-боевых задач они вновь показали свою высокую эффективность", - отметил командир 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Валерий Булыго.

Машины нового поколения отправились показательным маршем в парк боевых машин. Торжественным строем прошли и сами десантники. Впереди - военные будни и освоение новой техники.

Специалисты уже прошли соответствующую подготовку в Военной академии. Брестские десантники уже в этом году смогут продемонстрировать свое владение бронетранспортерами во время учений.