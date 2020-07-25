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38 белорусок удостоены звания "Женщина года"
Финал республиканского конкурса "Женщина года" состоялся в Минске. Среди участниц - те, кто посвятил свою жизнь медицине, промышленности, сельскому хозяйству, воспитанию детей и образованию. Именно в этих сферах женщины успешно конкурируют с сильной половиной человечества. Всего 5 номинаций. Из нескольких сотен претенденток выбрали 38 победительниц из различных регионов страны.
Как прошла церемония награждения в этом году - в материале Александра Лучонка. Именно в Минской детской инфекционной больнице первыми начали принимать маленьких пациентов с подтвержденным COVID-19. К новому вызову медики были готовы. За последние годы клиника пережила серьезную модернизацию: оснащена одним из самых современных в стране отделений детской реанимации. И, конечно, ключевая роль в этом - руководителя. Марина Соколова в должности главврача уже почти 10 лет. Но, несмотря на административные обязанности, продолжает практиковать. Ведь не звание "женщины года", а здоровье юных пациентов для нее главная награда.
А вот для Натальи Селях дело всей жизни - малая родина. Это деревня Гайна, Логойский район. В окрестностях белорусской Швейцарии женщина активно развивает экотуризм. Идея зародилась после того, как вместе с супругом обзавелись собственной пасекой.
Теперь здесь расположены не только домики с пчелиными ульями, оборудована контактная площадка домашних, диких животных и птиц. А окунуться в историю белорусской деревни можно благодаря аутентичному музею сельского быта. Ежегодно здесь бывают несколько сотен туристов. Хозяйка села признается: сверхзадача - сделать так, чтобы в первую очередь младшие поколения белорусов не забывали нашу культуру и традиции.
38 белорусок удостоены звания "Женщина года"
Представительниц абсолютно разных профессий сегодня объединила торжественная церемония награждения. Всего 38 победительниц из всех регионов страны. Каждая из них следует своим целям, и путь у каждой свой. Но все без исключения добились многого как в работе, так и в личной жизни. А звание "Женищна года" - еще одно подтверждение.
Определять профессионалов своего дела, успешных и сильных, - традиция. Лауреатов конкурса выбирали уже в 12-й раз. Среди них - и аграрии, директора школ, бухгалтеры, швеи, успешные управленцы. Так, заместитель начальника полоцкого центра услуг Белагропромбанка Оксана Демьяненко получила награду за продвижение социальных проектов компании.
Победителей определили в 5 номинациях
Награды - за грамотное руководство, развитие села, вклад в культуру. Чествовали лидеров Белорусского союза женщин и, конечно, многодетных мам. Ведь за карьерой леди не забывают про семейный очаг. Например, Татьяна Шабусова воспитывает 10-ых детей, а параллельно еще и трудится бухгалтером. Каждый год становится все больше сфер, в которых женщины успешно конкурируют с сильной половиной человечества. Но каких бы высот не добивались эти дамы в профессиональном плане, они никогда не забывают о главном - просто быть женщинами. Что без сомнения нас, мужчин, особенно удивляет и вдохновляет.
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