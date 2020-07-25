38 белорусок удостоены звания "Женщина года"

Финал республиканского конкурса "Женщина года" состоялся в Минске. Среди участниц - те, кто посвятил свою жизнь медицине, промышленности, сельскому хозяйству, воспитанию детей и образованию. Именно в этих сферах женщины успешно конкурируют с сильной половиной человечества. Всего 5 номинаций. Из нескольких сотен претенденток выбрали 38 победительниц из различных регионов страны.



Как прошла церемония награждения в этом году - в материале Александра Лучонка. Именно в Минской детской инфекционной больнице первыми начали принимать маленьких пациентов с подтвержденным COVID-19. К новому вызову медики были готовы. За последние годы клиника пережила серьезную модернизацию: оснащена одним из самых современных в стране отделений детской реанимации. И, конечно, ключевая роль в этом - руководителя. Марина Соколова в должности главврача уже почти 10 лет. Но, несмотря на административные обязанности, продолжает практиковать. Ведь не звание "женщины года", а здоровье юных пациентов для нее главная награда.



А вот для Натальи Селях дело всей жизни - малая родина. Это деревня Гайна, Логойский район. В окрестностях белорусской Швейцарии женщина активно развивает экотуризм. Идея зародилась после того, как вместе с супругом обзавелись собственной пасекой.



Теперь здесь расположены не только домики с пчелиными ульями, оборудована контактная площадка домашних, диких животных и птиц. А окунуться в историю белорусской деревни можно благодаря аутентичному музею сельского быта. Ежегодно здесь бывают несколько сотен туристов. Хозяйка села признается: сверхзадача - сделать так, чтобы в первую очередь младшие поколения белорусов не забывали нашу культуру и традиции.



