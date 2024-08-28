38-летний минчанин задержан оперативниками наркоконтроля за выращивание марихуаны

Оперативники столичного наркоконтроля задержали 38-летнего минчанина, в своей квартире он выращивал марихуану. При обследовании жилища, в котором мужчина проживал со своей матерью, правоохранители обнаружили специально оборудованную комнату для игры на музыкальных инструментах. В ней и найдены два горшка с почвой и наркосодержащими растениями, а также электронные весы, лампа, вентилятор, угольный фильтр, гофра и измерители.