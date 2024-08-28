ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

38-летний минчанин задержан оперативниками наркоконтроля за выращивание марихуаны

Оперативники столичного наркоконтроля задержали 38-летнего минчанина, в своей квартире он выращивал марихуану. При обследовании жилища, в котором мужчина проживал со своей матерью, правоохранители обнаружили специально оборудованную комнату для игры на музыкальных инструментах. В ней и найдены два горшка с почвой и наркосодержащими растениями, а также электронные весы, лампа, вентилятор, угольный фильтр, гофра и измерители.

В обувной коробке хранилось порядка 320 г высушенной марихуаны. По словам мужчины, семена наркосодержащих растений он нашел возле реки во время отдыха на природе и выращивал для личного потребления. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Мария Квашевич, старший инспектор ОИОС ГУВД Мингорисполкома

А в Полоцке оперативниками обнаружены две теплицы с коноплей. В ходе осмотра изъято 6 кустов запрещенного растения. Установлено, что хозяин участка умер в прошлом году, с тех пор владения заброшены. Запрещенные растения уничтожены.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все