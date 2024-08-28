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38-летний минчанин задержан оперативниками наркоконтроля за выращивание марихуаны
Оперативники столичного наркоконтроля задержали 38-летнего минчанина, в своей квартире он выращивал марихуану. При обследовании жилища, в котором мужчина проживал со своей матерью, правоохранители обнаружили специально оборудованную комнату для игры на музыкальных инструментах. В ней и найдены два горшка с почвой и наркосодержащими растениями, а также электронные весы, лампа, вентилятор, угольный фильтр, гофра и измерители.
В обувной коробке хранилось порядка 320 г высушенной марихуаны. По словам мужчины, семена наркосодержащих растений он нашел возле реки во время отдыха на природе и выращивал для личного потребления. По данному факту возбуждено уголовное дело.
А в Полоцке оперативниками обнаружены две теплицы с коноплей. В ходе осмотра изъято 6 кустов запрещенного растения. Установлено, что хозяин участка умер в прошлом году, с тех пор владения заброшены. Запрещенные растения уничтожены.
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