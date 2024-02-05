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39-летняя минчанка попалась на уловку киберпреступников и потеряла почти 300 тыс. рублей
В Минске на уловку киберпреступников попалась 39-летняя женщина, которая по совету знакомых решила заработать в криптовалюте. Как сообщили в милиции, жительница столицы потеряла почти 300 тыс. рублей. В качестве первого взноса внесла вырученные от продажи наследства 50 тыс. долларов.
Женщина зарегистрировалась на определенном сайте, где предлагалось заработать путем торгов. Минчанка приобретала криптовалюту на обменных биржах, а затем переводила ее по реквизитам, указанным в ее профиле. В результате всех манипуляций потерпевшая перевела свыше 276 тыс. рублей, после чего ее "кураторы" перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
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