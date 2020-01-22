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39-я городская конференция учащихся проходит в Минске
Мы проведем дозор в Минском государственном дворце детей и молодежи и побываем на 39-й городской конференции учащихся Минска.
Конференция будет проходить в Минске до 25 января включительно.Всего было подано 400 заявок, а самих участников оказалось более 550, так как юные исследователи над некоторыми работами трудились коллективно.
Ребята вместе со своими преподавателями подготовили разноплановые доклады. У любителей наук естественно-математического профиля есть возможность проверить свои силы в таких дисциплинах, как математика и информатика, физика, география, астрономия, химия и биология. У гуманитариев выбор был более разноплановым: история и обществоведение, русский и белорусский языки и литература, а также иностранные языки (английский, немецкий, французский, китайский, испанский).
Торжественное закрытие и вручение дипломов лауреатов состоится 6 февраля в театральном зале дворца. Желаем участникам успехов!
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