39-я городская конференция учащихся проходит в Минске

Мы проведем дозор в Минском государственном дворце детей и молодежи и побываем на 39-й городской конференции учащихся Минска.



Конференция будет проходить в Минске до 25 января включительно.Всего было подано 400 заявок, а самих участников оказалось более 550, так как юные исследователи над некоторыми работами трудились коллективно.



Ребята вместе со своими преподавателями подготовили разноплановые доклады. У любителей наук естественно-математического профиля есть возможность проверить свои силы в таких дисциплинах, как математика и информатика, физика, география, астрономия, химия и биология. У гуманитариев выбор был более разноплановым: история и обществоведение, русский и белорусский языки и литература, а также иностранные языки (английский, немецкий, французский, китайский, испанский).



Торжественное закрытие и вручение дипломов лауреатов состоится 6 февраля в театральном зале дворца. Желаем участникам успехов!



