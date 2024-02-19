3,5 тыс. новых рабочих мест планируют обеспечить в 2024 году в индустриальном парке "Великий камень"

Индустриальный парк "Великий камень" в 2024 году планирует прирасти и около 3,5 тыс. рабочих мест обеспечить. Об этом в интервью программе "Панорама" рассказал глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко.

По его словам, это будут высокотехнологичные инновационные рабочие места. "Это новые профессии, новые возможности", - отметил он.

Стоит задача и по инвестициям. "Я надеюсь, может, в этом году или в начале следующего года обеспечить общий объем привлечения инвестиций в парк порядка 1 млрд долларов. Сейчас мы уже подошли к цифре больше 877 млн долларов", - констатировал Александр Ярошенко.