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3 декабря - Международный день инвалидов

Сегодня Международный день инвалидов. Для маломобильных граждан в территориальном центре Первомайского района организовали мастер-класс онлайн по морскому бильярду "Новус". Разыгрывают партию 2 человека, а 30 болельщиков следят за ходом игры дома.

Общее количество подопечных - 56 человек. Успехи посетителей не ограничиваются стенами территориального центра. Среди них неоднократные победители республиканских и международных соревнований. Сейчас большинство маломобильных граждан посещает занятия по интересам дистанционно.

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