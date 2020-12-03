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3 декабря - Международный день инвалидов
Сегодня Международный день инвалидов. Для маломобильных граждан в территориальном центре Первомайского района организовали мастер-класс онлайн по морскому бильярду "Новус". Разыгрывают партию 2 человека, а 30 болельщиков следят за ходом игры дома.
Общее количество подопечных - 56 человек. Успехи посетителей не ограничиваются стенами территориального центра. Среди них неоднократные победители республиканских и международных соревнований. Сейчас большинство маломобильных граждан посещает занятия по интересам дистанционно.
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