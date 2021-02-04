3 года лишения свободы в колонии общего режима. Суд вынес приговор участнику массовых беспорядков

Как мы уже сообщали, по данным следствия, в августе 42-летний минчанин вместе с другими протестующими на пересечении Богдановича, Купалы и Сторожевской перекрыл несколько полос проезжей части, затем вместе с неизвестными стал бросать предметы в автомобиль.



К материалам приобщены записи с регистраторов, камер наблюдения и видеороликов, размещенных в интернете. Причиненный имущественный ущерб превышает 2 тысячи рублей. Задержанный был заключен под стражу еще до суда.



