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3 года лишения свободы в колонии общего режима. Суд вынес приговор участнику массовых беспорядков
Как мы уже сообщали, по данным следствия, в августе 42-летний минчанин вместе с другими протестующими на пересечении Богдановича, Купалы и Сторожевской перекрыл несколько полос проезжей части, затем вместе с неизвестными стал бросать предметы в автомобиль.
К материалам приобщены записи с регистраторов, камер наблюдения и видеороликов, размещенных в интернете. Причиненный имущественный ущерб превышает 2 тысячи рублей. Задержанный был заключен под стражу еще до суда.
Суд над администратором деструктивного телеграм-канала
А в Гомеле осужден 15-летний подросток, создавший телеграм-канал "Данные белорусских карателей". Ближайшие 2 года ему предстоит провести в специальном учебном заведении закрытого типа. По данным уголовного дела, подросток опубликовал порочащие сведения о сотрудниках правоохранительных органов Гомельской области. Правоохранители обратили внимание на этот чат и установили личность администратора. Также известно, что оскорблениями в адрес милиционеров молодой человек не ограничился.
Приговоры в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в установленном порядке.
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