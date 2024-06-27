3 Июля авиация раскрасит небо в цвета белорусского флага. Впервые над Минском пролетят российские истребители - "Русские витязи" и "Стрижи"

В эти дни в Беларуси идет подготовка к масштабному празднику - торжествам в честь Дня Независимости и 80-летия освобождения Беларуси. Военный парад 3 Июля начнется в 9:00. Для обеспечения безопасности проход к местам организации торжественных мероприятий будет осуществляться с 6:00 до 8:00, сегодня сообщили в Минобороны.

К масштабному празднику продолжает подготовку и авиация. В небе над столицей 3 Июля пролетят 12 парадных расчетов воздушного эшелона. Тренировка авиации сегодня прошла в небе над Минском. Отработали все элементы, которые представят на День Независимости. В этом году у журналистов была уникальная возможность: впервые посмотреть репетицию воздушного парада с высоты. На месте работала съемочная группа АТН. За зрелищной картинкой стоят часы совместных тренировок. Как это было, расскажет Виктория Радевич.

Тройка вертолетов Ми-8 с флагами открывают воздушное представление. За ними в боевом порядке "Пеленг" выстраиваются еще две группы, в числе которых вертолеты Ми-35. В белорусском параде они участвуют впервые. Это усовершенствованная версия Ми-24. Техника предназначена для авиационной поддержки сухопутных войск, высадки десанта и эвакуации раненых. Отработать порядок сбора и роспуска, выход на контрольные точки и все элементы, которые представят на День Независимости в городе, сегодня собрались вместе с российской авиацией в полном составе.

Вылетая с разных точек, часть авиации с аэродрома в Мачулищах, другая часть - из Барановичей - они выстраиваются в единую линию над Курганом Славы. В том порядке, в котором они пролетят на глаз зрителей над стелой "Минск - город-герой.

Воздушное представление рассчитано на 7 минут. Каждая группа стартует с интервалом в 30 секунд. В этом году у нас впервые выступят "Русские витязи" и "Стрижи" - это российские истребители. Наличие такой пилотажной группы - яркое отличие предстоящего парада.





3 Июля белорусские авиаторы будут представлены мощным составом: 11 вертолетов и 19 самолетов. Для белорусского воздушного эшелона сегодняшняя тренировка к параду пятая по счету, но первая по генеральному курсу. Полет над городом имеет свои сложности. Суда двигаются на разных скоростях: от 60 до 500 км/ч. И на предельно малых высотах: от 150 до 250 метров.

Каждый полет у всех воздушных судов по продолжительности разный - от 30 минут до 1 часа 10 минут. Экипажам необходимо определиться на местности, наметить для себя конкретные ориентиры в городе, учесть особенности, связанные с "болтанкой", ветром и другими особенностями. Леонид Давидович, замкомандующего ВВС и войсками ПВО - начальник авиации ВС Беларуси



