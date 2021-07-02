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3 Июля будут работать девять военно-тематических площадок под общим названием "Наследники Победы"
Патриотические флешмобы и велопробеги, концерты и выставки - широкую программу столица готовит ко Дню Независимости. Всего в Минске завтра пройдет около 120 мероприятий на десятках праздничных площадок в каждом районе города. Развернутся ярмарки и торговые ряды в том числе возле Дворца спорта, Комаровского рынка и в Верхнем городе.
Завтра в течение всего дня будут работать девять военно-тематических площадок под общим названием "Наследники Победы". Завершится празднование Дня Независимости большим концертом у стелы "Минск - город-герой" и праздничным фейерверком в 23 часа. В нынешнем году его можно будет наблюдать на шести локациях: в парках Победы, Уго Чавеса и Павлова, на набережной водохранилища Дрозды, а также на площадках возле Национальной библиотеки и "Чижовка-Арены".
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