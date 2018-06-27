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3 июля изменится режим работы общественного транспорта

Подземка будет открыта с пяти утра до половины второго ночи. Интервал движения составит от трех до пяти минут. Наземный транспорт продолжит работу до двух часов тридцати минут после полуночи.  

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