ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

3 Июля минчан и гостей столицы ожидает насыщенная программа

Насыщенная программа ожидает сегодня белорусов на протяжении всего дня. Агентство теленовостей все расскажет и покажет, следите за нашим информационным каналом! А завершатся праздничные мероприятия вечером у стелы "Минск - город-герой" гала-концертом мастеров искусств.

В 23 часа, небо столицы озарит салют. Его можно будет увидеть на 7 площадках. Это парки Победы, Уго Чавеса, имени Павлова и Янки Купалы, на набережной в микрорайоне Дрозды, также на площадке у Национальной библиотеки и около "Чижовка-Арены". Наконец, самая объединяющая праздничная традиция: "Споем гимн вместе".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все