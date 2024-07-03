3 Июля минчан и гостей столицы ожидает насыщенная программа

Насыщенная программа ожидает сегодня белорусов на протяжении всего дня. Агентство теленовостей все расскажет и покажет, следите за нашим информационным каналом! А завершатся праздничные мероприятия вечером у стелы "Минск - город-герой" гала-концертом мастеров искусств.

В 23 часа, небо столицы озарит салют. Его можно будет увидеть на 7 площадках. Это парки Победы, Уго Чавеса, имени Павлова и Янки Купалы, на набережной в микрорайоне Дрозды, также на площадке у Национальной библиотеки и около "Чижовка-Арены". Наконец, самая объединяющая праздничная традиция: "Споем гимн вместе".