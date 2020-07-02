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3 Июля минчан и гостей столицы ждет насыщенная программа мероприятий
Каким будет День Независимости, который страна отметит уже завтра? Насыщенная программа праздника республики в Минске начнется с самого утра и завершатся около полуночи. В 10 часов стартует шествие "Беларусь помнит" с церемонией возложения цветов к Вечному огню. В полдень у Дворца спорта заработает выставка-ярмарка "Зроблена ў Беларусі". Там же будет организована большая зона фуд-корта. А в 8 вечера откроется светомузыкальный фонтанный комплекс на набережной Свислочи. Это еще один подарок Минску к 3 Июля. Начало большого гала-концерта с участием популярных артистов - в 9 вечера у стелы "Минск - город-герой".
Завершит День Независимости акция "Споем гимн вместе" и праздничный фейерверк.
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