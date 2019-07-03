3 Июля - сакральная дата для каждого из нас. 75 лет назад был освобожден Минск

Безусловно, сегодняшняя дата - символ нашего единства. Нас хотели лишить земли, собственного имени и даже права на жизнь. Но на пути противника встала сила, имя которой - белорусский характер. 3 Июля - сакральная дата для каждого из нас. В этот день 75 лет назад был освобожден Минск.



