3 Июля состоится молитва о мире и единстве народа на нашей земле

Среди главных мероприятий Дня Независимости, который Беларусь отметит завтра, - молитва о мире и единстве народа на нашей земле. Она пройдет в храмах и монастырях по всей республике. Достичь духовной и душевной сплоченности сообща и через веру в Год народного единства. Службу в Свято-Духовом кафедральном соборе возглавит Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси владыка Вениамин. Масштабная всенародная молитва завершится колокольном звоном в полдень.