Площадь Победы в самом центре Минска - монументальное и сакральное место для Беларуси. Здесь никогда не гаснет Вечный огонь как символ народной памяти. Нам и вправду трудно понять, по какой причине некоторые государства сами спешат вычеркнуть себя из ряда стран-победителей. Хотя мы догадываемся почему. Но это тема отдельного разговора, и будет он для этих самых стран, для их руководителей не очень приятным. Мы же - государство суверенное и, к счастью, сами решаем, что и когда нам праздновать и чью память чтить.







3 Июля тысячи белорусов прошли праздничным шествием по проспекту Независимости к площади Победы. Вместе с Главой государства возложили цветы к монументу Победы, сказали теплые слова ветеранам, а заодно показали всему миру: мы - независимый и единый народ, как бы кому-то ни хотелось обратного. В потоке поздравлений на минуту остановимся и еще раз вспомним своих героев и цену, которую они заплатили за мир на нашей земле. Репортаж Ольги Анищенко.





День Независимости.Дорогой памяти, которой 75!

Почти как тогда. Вот только город теперь куда краше, да и ряды освободителей заметно поредели... Но и сегодня они не могут не вспоминать былое. Мол, дай Бог, чтобы не повторилось!

Генриетта Глайхенгауз, ветеран Великой Отечественной войны:

"1941-й, 1942-й год - это самое страшное что было. Понимаете? Мне не повезло в том отношении, что я знаю ужас отступления и не знаю радость наступления, потому что к тому времени я уже была ранена, залечивала раны".

И откуда силы только? Быть в строю каждый год! Сами удивляются... Но нас не удивить! Мы-то знаем: обязательно приедут. И немножко волнуемся, если не видим знакомые лица Победы. Но сегодня, кажется, все в сборе!

Василий Князев, ветеран Великой Отечественной войны:

"Я вот вижу - мой товарищ здесь, по батальону белорусских орлят. Здесь еще встречаю друзей. У нас есть в Минске 2 музея батальона белорусских орлят. Мы ребятам показываем наши фотографии, вывешенные на стене, какими мы были в их возрасте, и они слушают нас с открытыми ртами. Потому что мы последние те люди, которые несут правду о Великой Отечественной войне".



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Да, время возьмет свое... Но и те, кто сегодня не с нами, смотрят с портретов, как живые. Проспект Независимости сплошь в лицах ушедших героев.

- Вся семья, у каждого дед. Их четыре, все четверо не вернулись...

- Это мой отец, он до Берлина дошел. Одна фотография осталась от него, больше ничего. Отвоевал мирное небо для меня, и я этим счастлива.

- Мой дедушка прошел войну, сегодня по зову сердца здесь, гордость переполняет. Когда-то 9 Мая он водил меня с собой, теперь я с ним.

- Вот мой дедушка. Я помню - я была подростком - как он собирался, как он надевал свои медали, как он причесывался. Он был такой счастливый! Он был такой радостный этому дню. Поэтому я сегодня - в его память. Мне кажется, что он сейчас снами!

Людская река памяти. Плечом к плечу, невзирая на статусы, чины и заслуги!

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В каждой белорусской семье живет своя история, у каждого своя память о войне. Это объединяет и роднит самые разные поколения. А ведь в единстве - сила! Сила людской памяти, абсолютно неподвластная времени. Сила веры, что события 40-ых никогда не должны повториться.

В юбилейный год для Великой Победы ее неоценимое значение для суверенной страны вспоминали, конечно, не раз. В девятый майский день столица салютует героям, по городу идут парадные расчеты, гудит военная техника.

Вопреки пандемии и критике (за то, что не так, как у всех) Минск - и только он! - проводит военный парад. В честь всех советских солдат. То, что казалось сложно организовать, оказалось еще сложнее отменить! Традиция священна, говорят ветераны, и на трибунах нет свободного места.

Наша память монументальна. И пусть на каждой пяди белорусской земли, политой кровью своих солдат, мемориал не оставить, но есть места, где никак нельзя по-другому!

Деревня Борки. Кировская земля. Одна из самых страшных трагедий войны. Более двух тысяч жителей в округе убиты и сожжены заживо. Лишь за день - 15 июня 1942-го… Огненная деревня, сестра Хатыни, шрам на сердце Беларуси - и сегодня люди несут сюда цветы и детские игрушки. Их память кричит воспоминаниями о близких.

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Это моя боль, и я несу ее через всю свою жизнь. Я помню поименно всех, кто погиб.

- Мне так шкада гэтых дзетак, якiя згарэлi.

- Когда я проходила по этому мемориалу, слез сдержать невозможно.

К юбилею Победы в Борках, конечно, готовились. В рекордно короткие сроки на этой земле открыли новый мемориал, полный символизма. Здесь от горя окаменели воды, куда фашисты бросали детей, здесь навечно скорбит Родина-мать. О каждом, кто погиб, но не смирился.

И, кажется, боль так и не утихла. Но раны стоит бередить, уверен Президент, если это спасет нас от новых ошибок.

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Дорога памяти петляет. И ведет нас туда, где на карте Беларуси нет отметок. Лишь лес стеной. Но когда-то здесь тоже жили надеждой, строили планы, растили детей. Но совсем немного не дожили до конца войны: в 1944-м деревню Ола стерли с лица земли. В огне погибли около двух тысяч мирных жителей. Студенты при случае скажут Президенту: это нельзя забыть! Александр Лукашенко пообещает: мемориалу быть!И не приехать уже не сможет…

Хатынь, Тростенец, Яма, Борки, Ола, братские могилы - сколько сделано. А сколько еще предстоит! История знает немало подвигов, достойных памяти. Камень и бетон сохранят жестокую правду, а белорусы сберегут и не позабудут!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Такие памятники - это памятники-напоминания нашим детям, внукам и всем тем, кто придет сюда после нас…".

А после путь держим на запад... Это здесь, у стен Брестской цитадели, 22 июня начиналась кровавая история Второй мировой на нашей земле! Это здесь вершили историю Европы, это здесь стояли до последнего! Эта пядь белорусской земли, без малого 80 лет утопая в цветах, стала символом мужества, не знавшего национальных границ.

И где как не здесь передавать эстафету мира. От тех, кто тогда стоял ценой жизни до самой Победы. Для тех, кто должен помнить и не вправе забыть!

О том, что Победа неделима, на неделе скажут и на тверской земле. Президенты Беларуси и России плечом к плечу откроют мемориал советскому солдату. В память о Ржевской битве, одной из самых кровопролитных в истории войны. Путин поставит героев в пример современникам. Лукашенко напомнит: мир не вернется к прошлому, пока не зарастет народная тропа…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии. И как только мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать. В этом смысл наших деяний в эти светлые праздники!".

Это место стало пристанищем для героев всех народов большой Советской страны. Немыслимо! Более миллиона солдат. Живой щит для советской столицы.

Евгений Книга, ветеран Великой Отечественной войны:

"Под Ржевом погибло на 200 тысяч больше, чем под Сталинградом. Ржевская битва - это, по существу, оборона Москвы. И этот мемориал имеет не то что союзное, мировое значение!".

25-метровый бронзовый солдат словно парит на журавлиных крыльях. Масштаб поражает: выше нет нигде в Европе! Авторскому тандему пришлось непросто. Как воплотить эту битву? Как передать сам дух Победы, трагедию народа и простого солдата? Тысячи фото, сотни эскизов, годы работы… Но люди сами все скажут, если не могут молчать.

Светлана Зибанова, жительница г. Ржева (Россия):

"Я вот была в Брестской крепости, там, конечно, мурашки по телу. И вот сюдасегодня приехали посмотреть, тоже прям мурашки по телу, очень впечатляюще".

Алексей Барышев, житель г. Москвы (Россия):

"Очень, очень приветствуем такие памятники. И стараемся сюда при первой возможности заезжать. А Беларусь - это наши самые лучшие друзья. Нет ближе народа России, чем белорусский народ".



Анна Румянцева, жительница г. Санкт-Петербурга (Россия):

"Для нас это все священно. Мои родственники пережили битву при Ржеве и блокаду Ленинграда. Поэтому я привела сюда специально детей, чтоб они посмотрели, почтили память, и пусть земля всем погибшим будет пухом".

А накануне героев вспоминали на нашей земле! День Независимости объединил от мала до велика. Ведь все, что добыто, оплачено кровью, все, что созидали в мирное время, это для них, еще малышей, но уже преемников великого подвига, на который стоит равняться!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Здесь, в этой тысячной колонне, вместе со стариками, ветеранами, поколением послевоенных лет - наша молодежь. И это главный символ сегодняшнего дня. Помните, пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, Господь будет с нами, он нас всегда сможет защитить от бурь и невзгод. Но как только мы забудем народную тропу к этим величественным местам в истории нашей страны, ждите беду".

О том, как хрупок мир, нам ли не знать? Как мало надо, чтобы вспыхнуло и долго тлело. Но разум победит эмоции, если ценить то, что имеем. С оглядкой на то, как быстро можно разрушить, если не суметь сохранить!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Современный мир становится все сложнее и опаснее. И сегодня многие задаются вопросом: что будет завтра? Ответ прост. Наше будущее зависит только от нас самих. Никто не в состоянии извне поколебать ту стабильность и независимость, которые сегодня в Беларуси. Только мы можем вершить судьбы своего народа на этой земле. Все зависит только от нас. Мощь и силу государства, незыблемость его суверенитета определяет народ своим трудом, единством и преданностью родной земле".

Михаил Шашков, ветеран Великой Отечественной войны:

"Мы обрели государственность, мы - страна, которая заставляет других уважать нас и считать, что мы существуем наравне со всеми на нашем земном шаре".

"У меня и прадедушка, и прапрадедушка, все сражались. И дедушка у меня историк, он заставляет меня учить историю. И мы - патриоты, и гордимся своими достижениями семейными".

“Мы кровью заплатили за этот праздник, своими жизнями, своим подвигом. Наши близкие - это пример, чтобы мы могли в любом случае со всем справиться".

"День Независимости - это величайший праздник. Этот праздник объединяет поколение старшее, которое прошло четыре суровых и тяжелых года. И поколение молодое, ровесников современной Беларуси, которое помогает ей процветать и развиваться в мирное время. Без памяти о наших предках нельзя сохранить независимость!".

Василий Шишов, ветеран Великой Отечественной войны:

"Мне хочется, чтобы наша Победа не пропала даром. Мы вам страну защитили, подняли из руин, передали вам эстафету... Берегите эту страну".