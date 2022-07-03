3 июля в Большом театре пройдет гала-концерт звезд ведущих подмостков страны

Еще одно красочное событие этого дня. В Большом театре пройдёт гала-концерт звезд ведущих подмостков страны. Так, год назад, выступая со сцены Большого, Президент отметил творческую интеллигенцию.

Александр Лукашенко подчеркнет, что именно артисты - это лица нации. Кстати, Национальный академический театр Беларуси был буквально возрожден в начале 2000-х.

Лидия Заблоцкая о тех, кто предан своей стране и высокому искусству.

Год назад впервые в истории театра День Независимости не остался на пороге (концерты раньше устраивали у "зефирного" здания). Теперь независимость главенствует на ведущей сцене. Посвящение нашему суверенитету - в самых культовых произведениях труппы.

Концерты 3 Июля - это такая программа на основе произведений классических современных авторов именно о патриотизме народа. С хорошими намерениями выходишь на сцену. И поддерживаешь мир, процветание, спокойствие и суверенитет в своей стране. Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси, солистка Большого театра Беларуси

Те, кто остался на высоких нотах, подмостках и чувствах к стране. Преданность Большому и Беларуси оказалась выше страстей августа 2020-го. Это отметил и Президент, он был среди зрителей гала-концерта. Александр Лукашенко призвал объединить таланты и усилия творческой интеллигенции.

Как только прозвучали финальные фанфары, концерт сразу же решили сделать традиционным. Несколько месяцев на подготовку. Формат - не просто микс из лучших номеров, а целая театрализация. В организаторах новая команда: и гендиректор, и главный балетмейстер, и режиссер.

К гуру Елизарьеву присоединились Дулова, Колб и Моторная. Великолепная четверка высокого искусства. Значит, золото авторских постановок будет гармонично смотреться со свежим питерским балетом.

Большому без 10 лет как век. Гала-концерт - снова шанс оглянуться на биографию театра. Традиционно в дуэте балет и опера. Обещают для каждого из тысячи зрителей эмоционально-творческое потрясение.

Большой театр Беларуси, его история и традиции, безусловно, неотделимы от истории нашей страны, от тех высоконравственных ориентиров, которые сегодня проповедует наша страна. Важно соединить искусство и человека. Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси

Для нас огромная честь, что главный театр нашей страны - это уникальная площадка, которая сама по себе запечатленная история. И вот в этот день действительно реализует и подчеркивает наши главные ценности, среди которых культура занимает важнейшее место. Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси