3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
3 июля в Большом театре пройдет гала-концерт звезд ведущих подмостков страны
Еще одно красочное событие этого дня. В Большом театре пройдёт гала-концерт звезд ведущих подмостков страны. Так, год назад, выступая со сцены Большого, Президент отметил творческую интеллигенцию.
Александр Лукашенко подчеркнет, что именно артисты - это лица нации. Кстати, Национальный академический театр Беларуси был буквально возрожден в начале 2000-х.
Лидия Заблоцкая о тех, кто предан своей стране и высокому искусству.
Год назад впервые в истории театра День Независимости не остался на пороге (концерты раньше устраивали у "зефирного" здания). Теперь независимость главенствует на ведущей сцене. Посвящение нашему суверенитету - в самых культовых произведениях труппы.
Концерты 3 Июля - это такая программа на основе произведений классических современных авторов именно о патриотизме народа. С хорошими намерениями выходишь на сцену. И поддерживаешь мир, процветание, спокойствие и суверенитет в своей стране.
Те, кто остался на высоких нотах, подмостках и чувствах к стране. Преданность Большому и Беларуси оказалась выше страстей августа 2020-го. Это отметил и Президент, он был среди зрителей гала-концерта. Александр Лукашенко призвал объединить таланты и усилия творческой интеллигенции.
Как только прозвучали финальные фанфары, концерт сразу же решили сделать традиционным. Несколько месяцев на подготовку. Формат - не просто микс из лучших номеров, а целая театрализация. В организаторах новая команда: и гендиректор, и главный балетмейстер, и режиссер.
К гуру Елизарьеву присоединились Дулова, Колб и Моторная. Великолепная четверка высокого искусства. Значит, золото авторских постановок будет гармонично смотреться со свежим питерским балетом.
Большому без 10 лет как век. Гала-концерт - снова шанс оглянуться на биографию театра. Традиционно в дуэте балет и опера. Обещают для каждого из тысячи зрителей эмоционально-творческое потрясение.
Большой театр Беларуси, его история и традиции, безусловно, неотделимы от истории нашей страны, от тех высоконравственных ориентиров, которые сегодня проповедует наша страна. Важно соединить искусство и человека.
Для нас огромная честь, что главный театр нашей страны - это уникальная площадка, которая сама по себе запечатленная история. И вот в этот день действительно реализует и подчеркивает наши главные ценности, среди которых культура занимает важнейшее место.
В рамках концерта официально представят новую волну заслуженных и народных артистов. Тех, кто любит свое, национальное искусство и бережно, профессионально охраняет его.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Минске фитнес-тренер продавал стероиды знакомым и клиентам - возбуждено уголовное дело
28 человек погибли при израильском ударе по зданию с ливанскими беженцами
В Минске автомобиль скорой помощи врезался в трамвайное ограждение
В Колумбии из-за сильных наводнений тысячи людей остались без крыши над головой