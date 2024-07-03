3 Июля в Брестской крепости вспоминают героев Великой Отечественной войны и всех тех, кто восстанавливал страну

Брестчина на сегодняшний день пример динамично развивающего региона. В этом году мы будем отмечать 85-летие нашей любимой области. Праздник мы встречаем с неплохими результатами. Мы достойно работаем в сельском хозяйстве, в промышленности, развивается социальная сфера. Но самое главное - наше общее достижение - мирное небо над головой. Мы помним о тех годах и никогда не допустим повторения.

Игорь Брилевич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Брестского областного совета депутатов