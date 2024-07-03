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3 Июля в Брестской крепости вспоминают героев Великой Отечественной войны и всех тех, кто восстанавливал страну
Брестская крепость утопает в живых цветах. Главной площадкой празднования Дня Независимости в городе над Бугом стала легендарная цитадель.
Люди идут сюда с самого утра, приезжают из других городов и стран. Сегодня здесь вспоминают героев Великой Отечественной войны и всех тех, кто восстанавливал страну - военнослужащих, медиков, аграриев, простых граждан. Цветы легли к Вечному огню на площади Церемониалов. Память победителей почтили минутой молчания.
По традиции войска Брестского гарнизона прошли торжественным маршем у некрополя, а в храме легендарной крепости исполнили молитву "За Беларусь".
Брестчина на сегодняшний день пример динамично развивающего региона. В этом году мы будем отмечать 85-летие нашей любимой области. Праздник мы встречаем с неплохими результатами. Мы достойно работаем в сельском хозяйстве, в промышленности, развивается социальная сфера. Но самое главное - наше общее достижение - мирное небо над головой. Мы помним о тех годах и никогда не допустим повторения.
Побывать в Бресте было моей мечтой. Я думаю, что в таких местах должен побывать каждый и увидеть все собственными глазами, прочувствовать всю ту боль и гордость за наших прадедов. Это по-настоящему великое место, овеянное славой.
Находясь на священной земле, охватывает чувство гордости. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить весь белорусский народ с праздником - Днем Независимости.
На протяжении дня праздничное настроение поддерживают концертные и интерактивные площадки. А в парке культуры и отдыха города развернулась выставка военной техники.
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