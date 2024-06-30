Беларусь в ожидании 3 Июля. Грандиозные мероприятия пройдут по всей стране, а в Минске - военный парад и специальное театрализованное шествие "80 победных лет". Больше месяца идет серьезная подготовка. 29 июня в центре столицы состоялась первая генеральная репетиция.

У стелы "Минск - город-герой" работала и съемочная группа АТН.



Четкий шаг, арамейская выдержка и слаженность в каждом действии. Наши военные готовы к грандиозному празднику - Дню Независимости и 80-летию освобождения Беларуси. Подготовка на финишной прямой. Первый генеральный прогон стартовал.



Предпраздничная репетиция традиционно развернулась на участке проспекта Машерова - у стелы "Минск - город-герой". Кстати говоря, здесь уже подготовили места для зрителей.



Обстановка у стелы напоминалаиюльский праздник с одним отличием: больше 5 тысяч человек (такова численность пешей колонны, такого количества раньше не было) нога в ногу чеканилишаг при вечернем освещении.



Открыли шествие пешей колонны по традиции суворовцы. Впервые в истории суверенной страны строем прошли работники Следственного комитета.



Впечатлять зрителей, кроме белорусских силовиков, готовятся военнослужащие из семи стран. Всего в колонне 36 расчетов.



Четко выдерживалалинию в каждом строю механизированная колонна. Во главе легендарные Т-34. Учитывая масштаб мероприятия, количество представленного вооружения соответствующее. Это и легкая бронетехника, и танки, и тяжелое вооружение - лучшие образцы и новинки белорусской оборонки.



В рядах участников парада и те, кто буквально несет в себе ген доблести и мужества предков. Это внуки и правнуки героев-фронтовиков. Не только они, но и все белорусы объединятся 3 Июля, что вместе в очередной раз вспомнить великий подвиг поколения победителей и отдать дань уважения героям войны.



Больше 5 тысяч военнослужащих и больше 300 моделей техники, а после театрализованное шествие - такого масштаба празднований еще не было. Еще один генеральный прогон парада пройдет 1 июля тоже вечером. После у участников будет один день на отдых. И уже 3 Июля в 9 утра живые и механизированные сердца вновь забьются в унисон на глазах у зрителей.

