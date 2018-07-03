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3 июля в Минске в 10:00 пройдет парад войск Минского гарнизона и представление "Мой родны кут"
Традиционно 3 июля - выходной. Отдавая дань памяти героическому подвигу наших дедов и прадедов, освобождавших Минск 74 года назад в ходе операции "Багратион", завтра у стелы "Минск - город-герой" мы - внуки и правнуки - пройдем их маршрутом. Предстоящий парад войск в честь Дня Независимости, кропотливая подготовка к которому длится вот уже несколько месяцев, обещает быть одним из самых масштабных и колоритных за всю историю суверенной Беларуси. Полуторачасовое действо - это не только демонстрация военной мощи нашей страны, но и шоу международного уровня. Надежда Сербиненко узнала о предстоящем параде все самое интересное.
3 июля в Минске состоится грандиозное шоу. Парад войск Минского гарнизона и представление "Мой родны кут" начнется в 10:00.
Общая протяженность парада - около трех тысяч метров! На проспект Машерова выйдут пять тысяч военнослужащих, 250 единиц техники, а в воздух поднимутся почти полсотни боевых самолетов и вертолетов.
Парадная колонна делится на так называемые расчеты - их еще называют коробками. Чеканить шаг будут 19 пеших, а вслед за ними проедут 23 расчета военной техники. На демонстрацию своей выправки у каждого участника парада всего 8-10 минут. Именно столько занимает прохождение строя.
Этот парад запомнится нам несколькими премьерами. Впервые в колонне - женский полк. 175 военнослужащих девушек из всей страны. "Кастинг" был строгим: участниц отбирали не только по внешним данным, но и по достижениям на службе - честь выпала лучшим представительницам сил спецопераций, военно-воздушных сил и войск ПВО.
Также впервые в пешей колонне пройдут воины Народно-освободительной армии Китая. Парадный расчет будет представлен отрядом почетного караула. В его составе - лучшие представители Вооруженных сил Китая.
Механизированная колонна - неотъемлемая часть военного парада. Сначала пройдет ретротехника. Возглавит парадный расчет легендарный советский танк - Т-34. Следом пройдет военная техника последнего поколения - высокоманевренные внедорожники, бронированные автомобили, современные роботизированные комплексы "Богомол" и "Кентавр". И, конечно, зенитные ракетные комплексы, самоходные гаубицы и системы залпового огня - самые впечатляющие по размерам и мощи образцы техники.
А в небе над Минском будут пилотировать лучшие летчики авиации ВВС и войск ПВО. Скорость полета самолетов может достигать 500 км/час. А расстояние между судами в небе - всего 25 метров. Поэтому воздушный парад требует от летчиков исключительно высокого профессионализма и точности.
Один из самых зрелищных эпизодов - плац-парад. 115 человек - элита войск различного назначения - продемонстрируют синхронные четкие и слаженные движения. В этом году их набор усложнили, а количество увеличили. Чтобы добиться такой зрелищности, офицеры тренируются по восемь часов каждый день.
Завершит парад массовое театрализованное представление "Мой родны кут". В Год малой родины более двух сотен городов и деревень будут отмечены в театрализованном фрагменте. 3D-эффект флага, который колышется на ветру, создадут 1200 участников.
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