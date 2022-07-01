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3 июля выездные студии АТН будут работать по всей Беларуси
В это воскресенье Беларусь готовится отметить один из главных государственных праздников - День Независимости. Города, площади, скверы уже наполняются праздничной атмосферой, последние приготовления, репетиции, многочисленные акции и мероприятия объединили белорусов перед патриотическими ценностями. "Любите свое" станет слоганом нашего праздничного эфира 3 Июля. Мода из Бреста, большие машины из Гомеля, культура из Витебска или - чем гордятся белорусские регионы?
Для информационного канала журналисты Агентства теленовостей встретились с совершенно разными людьми из всех областей нашей страны. О том, как любить свое, о том, что белорусы создают столетиями или всего несколько лет, но что точно уже есть или вот-вот станет брендом региона. В наши выездные студии в Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бресте приходили управленцы, дизайнеры, машиностроители (целыми династиями), а также талантливые дети, педагоги - все, кто так или иначе причастен к сегодняшнему успеху региона или даже страны. Включайте 3 июля информационные выпуски Агентства теленовостей.
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