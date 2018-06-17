3 июля Жодино отметит 55-й день рождения

В этом году сразу три белорусских промышленных центра празднуют юбилеи. 60-лет отметил Новополоцк. Среди подарков обновленный Дворец детей и молодежи. Ровесник города нефтехимиков - Солигорск - своим жителям этой осенью подарит новую большую поликлинику. Немало интересного и полезного готовит горожанам и Жодино. 55-й день рождения город машиностроителей отметит 3 июля. О тяжеловесном, но при этом по-молодежному креативном юбиляре - Алексей Кондратенко.

Маленькая частичка Франции в самом центре родного Жодино. Об этом предприниматель Инна Авчук мечтала еще с детства, увлекаясь романами Дюма и Жюля Верна. Один из недавних проектов - кофейню и студию красоты - семья бизнес-леди стилизовала с французским шармом.

Жодинская аллея фонарей, пусть и не Елисейские поля, но по-своему уютная и креативная улица города машиностроителей, где постоянно появляются новые арт-объекты. Не менее популярен у горожан и парк культуры и отдыха. Его реконструкция также станет подарком к 55-летию.

Вообще у Жодино достаточно интересное досье: де-факто он расположен на территории Смолевичского района, но формально им руководит Минский облисполком. Отсюда, кстати, и дата - 55 лет городу областного подчинения. Исторически же это место, что предположительно, берет название от речки Жодинки, намного старше. Впрочем, пик развития пришелся на последние десятилетия. Город прославился на весь мир благодаря трикотажу и БелАЗам.

А еще благодаря ученым-аграриям из Жодино наше мясо-хлебо-молочное продовольствие такое разнообразное. Именно здесь находятся научно-практические центры по земледелию и животноводству Национальной академии наук. Сам же город в эти дни масштабно обновляется - в 55 можно себе позволить выглядеть по-молодежному стильным, нарядным и ухоженным.

Уже скоро на въезде в Жодино, кроме ярких фасадов многоэтажек, появится и своеобразный оберег горожан - это скульптура жодинской Богоматери.