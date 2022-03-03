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3 марта ЦИК Беларуси озвучит результаты республиканского референдума

В эти минуты проходит заседание Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. В ее состав входит 12 человек, все они присутствуют на подведении итогов. В ЦИК поступило 7 протоколов (от областных и Минской городской комиссий) об установлении результатов. На их основе в соответствии со статьей 121 Избирательного кодекса сегодня озвучат результаты. В Центральную комиссию для сверки полученных ранее данных и проверки контрольных соотношений передали копии протоколов районных, городских комиссий.

В целом состоявшимся референдум признали и наблюдатели, которые работали в стране. Только зарубежных было аккредитовано 195. Больше всего - от стран Содружества Независимых Государств. Все они в своих отчетах отметили открытость политической кампании, а также активность белорусов.

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