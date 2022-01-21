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3 млн доз вакцины Vero Cell доставили из Китая в Беларусь
В Беларусь прибыла самая большая партия китайской вакцины против коронавируса. Полтора миллиона доз закупил у КНР наш Минздрав, еще столько же китайская сторона передала в качестве иностранной безвозмездной помощи. Это договоренность лидеров двух стран. Напомним, Vero Cell используется для массовой вакцинации всех категорий населения. На сегодня она есть в наличии в учреждениях здравоохранения. Эта партия в дополнение к существующим поступит в регионы уже через неделю.
Ситуация с коронавирусом в Беларуси
На безвозмездной основе Китай предоставил в Беларусь уже 3 миллиона доз вакцины, а мы сами закупили почти 5 миллионов доз. В том числе это позволило нам охватить прививкой более 50 % населения Беларуси. О ходе вакцинации, эксклюзивной цене на китайский препарат, будут ли прививать детей в школах, а также эпидситуации - интервью с Дмитрием Пиневичем смотрите сегодня в "Панораме".
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