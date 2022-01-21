3 млн доз вакцины Vero Cell доставили из Китая в Беларусь

В Беларусь прибыла самая большая партия китайской вакцины против коронавируса. Полтора миллиона доз закупил у КНР наш Минздрав, еще столько же китайская сторона передала в качестве иностранной безвозмездной помощи. Это договоренность лидеров двух стран. Напомним, Vero Cell используется для массовой вакцинации всех категорий населения. На сегодня она есть в наличии в учреждениях здравоохранения. Эта партия в дополнение к существующим поступит в регионы уже через неделю.