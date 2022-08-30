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3 сентября во время субботних прямых телефонных линий белорусы могут решить свои вопросы
Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы жителей центрального региона и столицы позволяют субботние прямые телефонные линии.
Так, в Минске 3 сентября с 9:00 до 12:00 на вопросы горожан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.
А на вопросы жителей центрального региона - заместитель губернатора Александр Кручанов. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.
Фото: pixabay.com
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