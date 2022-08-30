3 сентября во время субботних прямых телефонных линий белорусы могут решить свои вопросы

Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы жителей центрального региона и столицы позволяют субботние прямые телефонные линии.

Так, в Минске 3 сентября с 9:00 до 12:00 на вопросы горожан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

А на вопросы жителей центрального региона - заместитель губернатора Александр Кручанов. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.



