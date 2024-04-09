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3 тура состязаний пройдут в Брестской крепости в рамках VIII Международной олимпиады по военной истории

В Бресте проходит финал VIII Международной олимпиады по военной истории среди курсантов высших учебных заведений СНГ. Мероприятие посвящено 80-й годовщине операции "Багратион". Его торжественное открытие состоялось в символичном месте - на площади Церемониалов Брестской крепости. Участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. Сами состязания проводят также на базе мемориального комплекса. Всего 3 тура. В программе запланировано проведение научно-практических семинаров и различных экскурсий.

В олимпиаде принимают участие четыре команды – из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и команда от Российской Федерации. Всего 20 участников. Это самые лучшие курсанты, которые досконально знают военную историю. Конечно, олимпиада - это соревнование. Но главное - это наше единение. Главное то, чтобы ребята общались и знали историю. Человек, знающий историю, имеет будущее.
Максим Журавлев, замначальника Военной академии Беларуси


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Это патриотизм, чтобы человек знал, где он живет, кем он живет, как жили до него. Что касается именно военной истории, нужно не повторять ошибок прошлого. Мы изучали исторические документы, в том числе это была какая-то специализированная литература, это был библиотечный фонд Военной академии. Посещали нашу Нацбиблиотеку.
Егор Ареховский, курсант Военной академии Беларуси, капитан команды Беларуси


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С детства мне прививалась любовь к истории, историческим фильмам, историческим книгам, затем уже в школе эта любовь еще больше укрепилась. История у нас одна. И сейчас как никогда нам это нужно знать. Особенно нам, когда нашему народу противостоит коллективный Запад. Нам сейчас как никогда нужно сплотиться, быть едиными, и в этом нам помогает история.
Дмитрий Новинский, курсант Военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, представитель команды России

Итоги олимпиады подведут в пятницу на торжественной церемонии закрытия.

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