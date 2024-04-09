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3 тура состязаний пройдут в Брестской крепости в рамках VIII Международной олимпиады по военной истории
В Бресте проходит финал VIII Международной олимпиады по военной истории среди курсантов высших учебных заведений СНГ. Мероприятие посвящено 80-й годовщине операции "Багратион". Его торжественное открытие состоялось в символичном месте - на площади Церемониалов Брестской крепости. Участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. Сами состязания проводят также на базе мемориального комплекса. Всего 3 тура. В программе запланировано проведение научно-практических семинаров и различных экскурсий.
В олимпиаде принимают участие четыре команды – из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и команда от Российской Федерации. Всего 20 участников. Это самые лучшие курсанты, которые досконально знают военную историю. Конечно, олимпиада - это соревнование. Но главное - это наше единение. Главное то, чтобы ребята общались и знали историю. Человек, знающий историю, имеет будущее.
Это патриотизм, чтобы человек знал, где он живет, кем он живет, как жили до него. Что касается именно военной истории, нужно не повторять ошибок прошлого. Мы изучали исторические документы, в том числе это была какая-то специализированная литература, это был библиотечный фонд Военной академии. Посещали нашу Нацбиблиотеку.
С детства мне прививалась любовь к истории, историческим фильмам, историческим книгам, затем уже в школе эта любовь еще больше укрепилась. История у нас одна. И сейчас как никогда нам это нужно знать. Особенно нам, когда нашему народу противостоит коллективный Запад. Нам сейчас как никогда нужно сплотиться, быть едиными, и в этом нам помогает история.
Итоги олимпиады подведут в пятницу на торжественной церемонии закрытия.
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