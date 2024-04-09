3 тура состязаний пройдут в Брестской крепости в рамках VIII Международной олимпиады по военной истории

С детства мне прививалась любовь к истории, историческим фильмам, историческим книгам, затем уже в школе эта любовь еще больше укрепилась. История у нас одна. И сейчас как никогда нам это нужно знать. Особенно нам, когда нашему народу противостоит коллективный Запад. Нам сейчас как никогда нужно сплотиться, быть едиными, и в этом нам помогает история.

Дмитрий Новинский, курсант Военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, представитель команды России