3-й сезон телевикторины "Я знаю!" на "Беларусь 1"

Шоу-викторина "Я знаю!" возвращается на экраны. Сегодня на "Беларусь 1" запускают третий сезон остросюжетной игры. На этот раз телевизионный класс построили в стенах "Беларусьфильма". По просьбам зрителей "Я знаю!" увеличивает хронометраж и усложняет вопросы. Чтобы попасть в суперигру, белорусским знайкам необходимо давать правильные ответы и собрать как можно больше баллов.



