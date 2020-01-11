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3-й сезон телевикторины "Я знаю!" на "Беларусь 1"

Шоу-викторина "Я знаю!" возвращается на экраны. Сегодня на "Беларусь 1" запускают третий сезон остросюжетной игры. На этот раз телевизионный класс построили в стенах "Беларусьфильма". По просьбам зрителей "Я знаю!" увеличивает хронометраж и усложняет вопросы. Чтобы попасть в суперигру, белорусским знайкам необходимо давать правильные ответы и собрать как можно больше баллов.

Игра стартует с параллели 5-х классов

В битве интеллектов сойдутся разные возрастные категории. Участвуют в телевикторине школьники с 5 по 11 классы. К слову, именно с игры первых и стартует третий сезон.

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