3-я клиническая больница Минска прощается со званием "инфекционной"

Статус "инфекционной" больница получила 16 апреля

Тогда отделения для приема пациентов поделили на "чистые" и "грязные". Сегодня в палатах осталось несколько коронавирусных больных, впрочем, в ближайшие два дня их переведут на долечивание в другие больницы города.

Коридоры больницы постепенно возвращаются к привычному облику. Здесь место уже бывшего шлюза. Буквально вчера его демонтировали. Отом, что он здесь когда-либо был, напоминают свежезаделанные места крепления на стенах.

Бесконечные дежурства и противочумные костюмы - только в воспоминаниях

Несмотря на то, что многим медикам пришлось работать не по профилю, результат еще раз доказал высокий профессионализм каждого врача.

Александр Мохань, завотделением гнойной хирургии 3-й городской клинической больницы г. Минска:

"Мы очень рады, что данная ситуацияпрактически закончилась в условиях нашей клиники и что мы можем приступить к исполнению своих прямых должностных обязанностей, связанных с нашей специализацией! Очень рады! Работа была сложной и тяжелой. Работали мы одним коллективом. Считаю, что справились на достаточно высоком уровне".







Первых профильных пациентов клиника начнет принимать уже с 6 июля