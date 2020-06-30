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3-я клиническая больница Минска прощается со званием "инфекционной"
Статус "инфекционной" больница получила 16 апреля
Тогда отделения для приема пациентов поделили на "чистые" и "грязные". Сегодня в палатах осталось несколько коронавирусных больных, впрочем, в ближайшие два дня их переведут на долечивание в другие больницы города.
Коридоры больницы постепенно возвращаются к привычному облику. Здесь место уже бывшего шлюза. Буквально вчера его демонтировали. Отом, что он здесь когда-либо был, напоминают свежезаделанные места крепления на стенах.
Бесконечные дежурства и противочумные костюмы - только в воспоминаниях
Несмотря на то, что многим медикам пришлось работать не по профилю, результат еще раз доказал высокий профессионализм каждого врача.
Александр Мохань, завотделением гнойной хирургии 3-й городской клинической больницы г. Минска:
"Мы очень рады, что данная ситуацияпрактически закончилась в условиях нашей клиники и что мы можем приступить к исполнению своих прямых должностных обязанностей, связанных с нашей специализацией! Очень рады! Работа была сложной и тяжелой. Работали мы одним коллективом. Считаю, что справились на достаточно высоком уровне".
Первых профильных пациентов клиника начнет принимать уже с 6 июля
Последний пациент с коронавирусной инфекцией покинул эту палату еще на прошлой неделе.По вирулацидному режиму, специалисты должны обработать абсолютно все поверхности, не только кровати, шкафы, но даже стены и потолок. На обработку одного блока уходит от часа до двух, и буквально к концу этой недели 3-я столичная больница перейдет на обычный режим работы. Своих первых профильных пациентов клиника начнет принимать уже с 6 июля.
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