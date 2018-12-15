3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
3-я городская клиническая больница имени Клумова отмечает 190 лет
Большой юбилей. 3-я городская клиническая больница имени Клумова отмечает 190 лет. Здесь ежедневно проводятся десятки операций. Современное оборудование позволяет решать самые сложные задачи. С докторами, которые создавали историю больницы, пообщалась Юлия Гризунт.
Татьяна Максимова пришла в эту больницу 32 года назад интерном. Доктор стояла у истоков ультразвуковой диагностики. Так как профили больницы хирургический и акушерский, практически все, кто попадает в клинику, проходят именно через это профильное отделение диагностики. Сегодня его возглавляет Татьяна Максимова. Когда-то в начале карьеры примером для нее были старшие коллеги. Сейчас доктор старается стать таким же наставником для молодых специалистов и передать им не только свои знания.
София Шостак работает в этой клинике уже практически 50 лет. Любовь к профессии помогала доктору без труда осваивать новое оборудование, с годами становясь только опытнее и внимательнее. Это немаловажно в профессии лаборанта.
Первые кирпичи этого здания были заложены еще в 1828 году. На месте сегодняшнего офтальмологического корпуса 190 лет назад началась история самой старой больницы Минска. Тогда вся клиника представляла собой двухэтажное здание на 50 коек. Работали здесь 2 врача и 3 фельдшера.
Сегодня здесь ежедневно трудятся более полутысячи медработников. В клинике оказывают хирургическую, терапевтическую и акушерско-гинекологическую помощь. В начале 2019 здесь планируют открыть новое отделение - общей гнойной хирургии.
Здесь выполняют тысячи операций. Например, только офтальмологи - 15 тысяч в год. Современное оборудование позволяет проводить любые процедуры - от косметических до профилактических. Почти ежедневно врачи спасают пациентов с диабетом от надвигающейся слепоты.
По традиции новые сотрудники больницы дают клятву клумовцев. Этому обычаю уже более 70 лет - обещание выполнять добросовестно свою работу и уважать традиции старейшей клиники в Минске.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов