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3-я ГКБ имени Клумова отмечает юбилей: медучреждению - 190 лет
Здесь ежедневно проводятся десятки операций. Современное оборудование позволяет решать самые сложные задачи.
С докторами, которые создавали историю больницы, пообщалась Юлия Гризунт.
Татьяна Максимова пришла в эту больницу 32 года назад интерном. Доктор стояла у истоков ультразвуковой диагностики. Так как профили больницы хирургический и акушерский, практически все, кто попадают в клинику, проходят именно через это профильное отделение диагностики. Сегодня его возглавляет Татьяна Максимова. Когда-то в начале карьеры примером для нее были старшие коллеги. Сейчас доктор старается стать таким же наставником для молодых специалистов и передать им не только свои знания.
София Шостак работает в этой клинике уже практически 50 лет. Любовь к профессии помогала доктору без труда осваивать новое оборудование, с годами становясь только опытнее и внимательнее. Что немаловажно в профессии лаборанта.
Первые кирпичи этого здания были заложены еще в 1828 году. На месте сегодняшнего офтальмологического корпуса 190 лет назад началась история самой старой больницы Минска. Тогда вся клиника представляла собой одно двухэтажное здание на 50 коек. Работали здесь 2 врача и 3 фельдшера.
Сегодня здесь ежедневно трудятся более полутысячи медработников. В клинике оказывают хирургическую, терапевтическую и акушерско-гинекологическую помощь.
В начале 2019-го здесь планируют открыть новое отделение - общей гнойной хирургии.
Здесь выполняют тысячи операций. Например, только офтальмологи - 15 тысяч в год. Современное оборудование позволяет проводить любые процедуры - от косметических до профилактических. Почти ежедневно врачи спасают пациентов с диабетом от надвигающейся слепоты. По традиции, новые сотрудники больницы дают клятву клумовцев. Этому обычаю уже более 70 лет - обещание выполнять добросовестно свою работу и уважать традиции старейшей клиники в Минске.
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