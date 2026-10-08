3D-моделирование, игры и ИИ: чему учат школьников в новой IT-лаборатории Витебска

Перспективные направления дополнительного образования детей и молодежи развивают в Витебске. В тренде - цифровые технологии.

В 2026-м учебном году для школьников распахнула двери современная IT-лаборатория. На занятиях ребята осваивают полный цикл работы в сфере трехмерного моделирования и печати. Учатся создавать динамические веб-приложения и разрабатывать компьютерные игры.

"Я заинтересовался этим, потому что я бы хотел делать автомобили и детали для них, чтобы наша промышленность развивалась. Здесь я научился делать модели, чертежи, измерять детали", - поделился учащийся.

"Я бы хотела еще научиться создавать игры и проектировать здания. Начала заниматься как хобби, но в будущем я бы хотела, чтобы это стало частью моей профессии", - рассказала учащаяся.

Дмитрий Андреев, директор Витебского областного дворца детей и молодежи:

"Мы в этом году открыли и кружок по изучению микробиологии, и искусственного интеллекта. Новинка этого года - это то, что мы открыли дистанционные формы обучения. Более 50 ребят занимаются в наших дистанционных классах по направлению IT".

В областном Дворце детей и молодежи организовано более 300 объединений по интересам. Заниматься здесь будут около 3,5 тыс. школьников.