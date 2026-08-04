4 августа в Беларуси стартует региональный этап конкурса "Семья года"

Самые дружные и крепкие семьи Беларуси вновь соревнуются за звание лучших: 4 августа стартует региональный этап конкурса "Семья года".

В отборочных турах приняли участие 632 семьи. Первых финалистов определят уже 4 августа в Могилевской области.

Участники представят два проекта: расскажут о семейных традициях и подготовят творческое выступление к Году белорусской женщины.

Финал состоится в Минске 10 октября. Победители получат дипломы и денежные призы.

Конкурс проводится в 7-й раз и призван укрепить институт семьи и популяризировать семейные ценности.