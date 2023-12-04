Открытая межпредметная олимпиада в восьмой раз собрала в белорусской столице ребят на интеллектуальные соревнования. Четыреста учащихся 8-х и 9-х классов средних школ Минска, Могилева, Гомеля и областей прошли образовательные испытания по трем направлениям: гуманитарному, естественнонаучному и математическому. Организатор олимпиады - столичная гимназия № 38.

Мне хочется выразить слова благодарности прежде всего руководителям учреждений образования, педагогам за их инициативу, желание, поддержку в развитии интеллектуального движения. Творческий коллектив - это учителя нашей гимназии, преподаватели высших школ. Это живой проект, проект, которому жить, которому развиваться. Наталья Васильченко, директор гимназии № 38 г. Минска

Итоги олимпиады подвели накануне в 38-й гимназии. Победителям торжественно вручили дипломы I, II и III степеней и почетные медали. Высшая награда UNISTAR - Кубок победителя- досталась команде 121-й средней школы Минска.

Олимпиада UNISTAR стартовала в 2015 году. Проект был задуман как практико-ориентированный. Кроме проверки знаний и кругозора, он дает учащимся возможность ощутить здоровый дух конкуренции, получить опыт и приобрести новые знакомства с интеллектуально сильными ровесниками.